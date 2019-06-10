Суд признал полковника Захарченко виновным по делу о взятках

Москва, 10 июня. Пресненский суд российской столицы в понедельник начал оглашать обвинительный приговор полковнику министерства внутренних дел РФ Дмитрию Захарченко. Об этом передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Отмечается, что наказание будет оглашено позднее. Обвинительная сторона требует приговорить Захарченко к 15,5 годам тюрьмы и штрафу в 494,9 миллиона рублей. Сам полковник считает себя невиновным.

Напомним, Захарченко, отвечавший в ведомстве за борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД обвиняется в четырех случаях получения взяток.

По версии следователей, семь миллионов рублей Захарченко передал экс-председатель и один из владельцев фирмы «Русинжиринг» Анатолий Пшегорницкий, после этого 800 тысяч долларов полковник получил от владельца ресторана «Ля Маре» Мехди Дусса. Беглый сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Сенин проходит по уголовному делу Захарченко как соучастник.

Активы Сенина на сумму 380 миллионов рублей были обращены в доход государства, пишет «Свободная Пресса». Такой вердикт вынес Гагаринский суд Москвы.

В конце апреля текущего года Мещанский суд российской столицы приговорил Виктора Захарченко — отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ — к четырем годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей.