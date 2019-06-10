Саудовская Аравия предложила России облегчить получение виз

Москва, 10 июня. Саудовская Аравия предлагает России взаимно облегчить выдачу виз отдельным категориям граждан обеих стран. Речь идет, в частности, о бизнесменах и инвесторах, сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халид аль-Фалих на 6-м заседании Российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Как отметил аль-Фалих, Саудовская Аравия надеется, что двустороннее облегчение выдачи виз некоторым категориям граждан обеих стран позволит нарастить и укрепить сотрудничество между государствами. Министр энергетики также сообщил, что королевство готово подписать соглашение об упрощении визового режима во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, сообщает РИА Новости. Поездка главы России в крупнейшее государство на Аравийском полуострове намечена на октябрь 2019 года.

Напомним, ранее Халид аль-Фалих посетил Петербургский международный экономический форум. Также на ПМЭФ-2019 присутствовали представители нефтяных компаний Саудовской Аравии.