Шумная компания либералов, выступающая в поддержку Голунова, готовит российский «Майдан»

Москва, 10 июня. Три деловых издания — РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» — вышли с одинаковой первой полосой в поддержку находящегося под домашним арестом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Его подозревают в сбыте наркотиков.

Поступок редакций трех изданий подается как пример журналистской солидарности. Об этом свидетельствует и заголовок полосы: «Мы — Иван Голунов». Однако в действительности этот шаг является лишь попыткой напомнить о себе, поднять рейтинги и смягчить репутационные потери.

Скорее всего, либеральные издания действуют не на основе журналисткой солидарности, а пытаются выиграть дополнительные «очки» и восстановить потерянную репутацию среди читателей. Либералы, яро выступающие в поддержку Голунова, могут также поставить своей конечной целью освобождение нарушителей закона — тех, кто по определенным причинам выгоден оппозиционной «тусовке». В данном случае можно говорить, к примеру, о соратнике Алексея Навального Леониде Волкове, которого задерживали за призывы к участию в несанкционированных митингах.

Руководитель Института политических исследований, политолог Сергей Марков в беседе с Nation News подчеркнул, что либералы, присоединившиеся к шумной кампании в защиту Голунова, участвуют в подготовке российского «Майдана». По мнению эксперта, оппозиция, скорее всего, равнодушна к журналисту, обвиняемому в сбыте наркотиков. К тому же никаких доказательств, говорящих о невиновности журналиста «Медузы», предоставлено либералами не было.

Марков заметил, что в настоящее время в либеральных СМИ идет «демонстрация» силы перед тем, как нанести очередной антироссийский удар.

«Я думаю, что все, кто участвует в этой компании, участвуют в подготовке российского «Майдана». Сейчас идет демонстрация силы, идет сплочение информационных войск и разведка боем. И им все равно — Голунов или не Голунов. Им просто дали команду, причем из-за рубежа», — подчеркнул Марков.

Напомним спецкора «Медузы» Ивана Голунова, который направлялся на встречу с источником, задержали 6 июня рядом с метро «Цветной бульвар». Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его рюкзаке сверток с запрещенными веществами. Позже еще один сверток был найден при обыске квартиры журналиста. Возбуждено уголовное дело. Голунова отправили под домашний арест.