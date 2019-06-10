Эксперт не исключает сценария гражданской войны в Молдавии

Ситуация в Молдавии в любой момент может выйти из-под контроля и пойти по пути украинского сценария. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Отказ подчиняться

Парламент и правительство Молдавии избраны законно, они не будут следовать решениям Конституционного суда (КС) страны. Об этом заявила премьер-министр Молдавии Майя Санду.

«Парламент и правительство, которое я возглавляю, являются законно избранными органами власти и не могут быть распущены никем», — заявила она РИА Новости.

Как отметила Санду, КС «не имеет таких полномочий», в связи с этим депутаты и министры не будут подчиняться решениям, «которые идут вразрез с законом и волеизъявлением граждан».

Ранее президент Молдавии Игорь Додон был отстранен КС от должности. По его словам, Демпартия, которую возглавляет олигарх Владимир Плахотнюк, не собирается мирно передавать полномочия законному парламенту и правительству.

Попытка госпереворота

По словам Дмитрия Родионова, то, что происходит в Молдавии, — это натуральная попытка государственного переворота со стороны Демпартии, которая, хоть и заняла второе место по итогам февральских выборов, фактически лишилась власти, что было закреплено коалицией ПСРМ и блоком АКУМ. Однако Плахотнюк, контролирующий практически все в стране, отказываться от власти и переходить в оппозицию явно не спешит.

«Он мобилизовал весь свой ресурс от судей КС и ряда чиновников до участников уличных акций протеста, включая парамилитарные группы. Надо отметить, что судьи КС — это лишь ширма. Они сами нарушили закон, не признав легитимность коалиции и отстранив в очередной раз Додона. И это признают все внешние игроки: и Россия, и Запад. А вот чиновники, отказывающиеся покидать свои места по распоряжению нового правительства, и «активисты», блокирующие работу этого правительства и парламента, — это уже серьезно. Тем более что в наличии имеется еще и силовой ресурс», — пояснил Дмитрий Родионов.

Как отметил эксперт, партия Плахотнюка имеет ощутимую поддержку в обществе, тут не только оплаченная массовка. Ситуация может реально выйти из-под контроля и пойти по украинскому сценарию.

«Если же Плахотнюку удастся купить военное руководство, может повториться и наш сценарий октября 1993 года. Пока армия, прокуратура, МВД, СИБ в ситуацию не вмешиваются, в стране классическое двоевластие. Но долго ли это продлится? Впрочем, тут есть существенное отличие от вышеупомянутых сценариев. Если переворот [бывшего президента России Бориса] Ельцина и Майдан на Украине поддерживал Запад, то Плахотнюка он не поддерживает. И ЕС, и США уже высказались в поддержку законного парламента и правительства. И это уникальный случай, когда их точка зрения совпадает с российской», — добавил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, Плахотнюк достал всех: и чужих, и своих. Если он это осознает и поймет, что шансов сохранить власть без кровопролития у него нет, то все будет хорошо.

«Если же нет — в стране возможны самые непредсказуемые сценарии, вплоть до гражданской войны. Степень поляризованности общества к этому давно располагает, до сих пор от такого сценария спасали лишь то, что страна сильно обезлюдела, и дурной пример Украины под боком. Впрочем, и это все может в какой-то момент не сработать, если стороны решатся идти до конца», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве». В документе говорится, что в стране высокий уровень коррупции, а все суды находятся под тотальным контролем олигархов.