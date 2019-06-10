Москва, 10 июня. Соединенные Штаты Америки искусственно создают напряженность в Сирии и тем самым могут спровоцировать возвращение международных террористов. Об этом рассказал руководитель Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в контролируемых Вашингтоном районах «попираются все основополагающие нормы международного права». Кроме того, он считает, что ситуация в лагерях беженцев «Эр-Рукбан» и «Эль-Холь» «оценивается как критическая». Минобороны РФ заявило, что США могут спровоцировать возвращение террористов в Сирию.

В ходе совместного заседания координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев он уточнил, что США и другие западные страны затягивают завершение конфликта в Сирии, усугубляют криминогенную обстановку и тормозят процесс возвращения беженцев.

Ранее сообщалось, что США затягивают расселение лагеря беженцев «Эр-Рукбан». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в лагере есть проблемы с питанием и получением медицинской помощи. США намеренно затягивают процесс расселения лагеря, рассчитывая поддерживать его отправкой гуманитарных конвоев.

«Проблему «Эр-Рукбана» разовыми гуманитарными акциями не решить… Это какое-то издевательство [над беженцами], современный геноцид. Нужно разобраться с первопричиной, прекратить незаконное пребывание США в Сирии», — отметила Захарова.

Напомним, накануне представитель ООН по координации гуманитарных вопросов Рина Гелани заявила, что организация приветствует усилия по урегулированию ситуации в «Эр-Рукбане».

Лагерь, где находятся около 40 тысяч беженцев, располагается на территории, контролируемой США. Российские официальные лица неоднократно указывали на то, что права беженцев в «Эр-Рукбане» не соблюдаются. В частности, беженцы попадают в продуктовое рабство из-за того, что гуманитарную помощь у них отнимают боевики.

Эксперты высказали мнение, что «Ат-Танф» и «Эр-Рукбан» стали частью плана США по уничтожению Сирии. По их словам, члены племенных образований на востоке Сирии и простые сирийцы, оказавшиеся в зонах американской оккупации начинают понимать: действия США направлены не против президента Башара Асада и его правительства — они направлены против самой Сирии, против сирийского народа. Деятельность западной коалиции угрожает общности сирийского народа и целостности государства, которое было ценой больших усилий сохранено САА и ее союзниками — Россией и Ираном.