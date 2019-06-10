Путин назвал Захарову яркой звездой российского балета

Москва, 10 июня. Президент России Владимир Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил уникальный талант и мастерство народной артистки. Светлана Захарова добилась высот в творчестве и стала яркой звездой российского и мирового балета.

Ее любят миллионы ценителей классического танца, подчеркнул Владимир Путин. Выдающаяся балерина выступала в Большом театре и на других сценических площадках, показав шедевры хореографического искусства.

Путин пожелал Захаровой здоровья, успехов и вдохновения. 10 июня балерине исполняется 40 лет. Прима Большого театра и миланского «Ла Скала» является одной из самых известных российских балерин.