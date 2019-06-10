До 80 тысяч беженцев готовы покинуть Идлиб

Дамаск, 20 июня. Порядка 80 тысяч человек готовы покинуть зону деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, «зону деэскалации готовы покинуть от 40 до 80 тысяч внутренне перемещенных лиц». Купчишин подчеркнул, что к настоящему моменту для них подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения на территории провинций Хама, Хомс и Дэйр-эз-Зор.

Купчишин рассказал, что дополнительный пункт пропуска «Суран» для вывода «внутренне перемещенных лиц» из Идлибской зоны деэскалации продолжает работать в штатном режиме. Его пропускная способность составляет до тысячи человек и 50 автомобилей в сутки, резюмировал генерал.