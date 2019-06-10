Стало известно, зачем власти Солсбери хотят выкупить дом Скрипаля

Лондон, 10 июня. Стало известно, зачем власти города Солсбери собираются выкупить дом, в котором до отравления жил бывший британский шпион Сергей Скрипаль.

По словам представителя совета графства Уилтшир Алистера Каннингема, местную администрацию буквально завалили жалобами. Горожане, проживающие по соседству, боятся, что дом станет чуть ли не ночлежкой.

«Мы стремимся к тому, чтобы дом не начал использовать Airbnb, продавая его историю, и готовы его купить», — подтвердил он.

Каннингем заверил, что чиновники удостоверились, что Скрипали не собираются возвращаться туда и уже начали переговоры с представителями правительства Великобритании, пишет местный таблоид The Sun.

По данным телеканала «Царьград», предварительная стоимость дома составляет 200 тысяч фунтов стерлингов. О планах местных властей купитьдом Скрипаля на улице Кристи Миллер роуд стало известно еще весной. Однако тогда СМИ не упоминали возможное превращение жилища в гостиницу.

Как сообщала ранее «Газета.ру», Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Британии. 4 марта минувшего года власти Соединенного Королевства заявили о том, что он и его дочь Юлия подверглись нападению и якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Лондон бездоказательно обвинил РФ в причастности к нападению. Москва все этим нападки отвергла, заметив, что ни в России, ни в СССР подобное химическое вещество никогда не разрабатывалось. К слову, в химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение этого яда.