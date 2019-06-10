В Минобороны предложили сирийским властям провести шахматный турнир 

Москва, 10 июня. Председатель межведомственного координационного штаба России и Сирии генерал-полковник Михаил Мизинцев предложил сирийской стороне провести совместный шахматные турнир. Об этом Мизинцев сообщил на совместном совещании МКШ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Заседание прошло в формате телемоста Москва — Дамаск.

Представитель российского оборонного ведомства выразил благодарность сирийской стороне за подарок, приуроченный к Дню России.

«Выражаю отдельные слова благодарности за подарок, который вы сделали нам к Дню России. Изумительные шахматные столы заняли достойное место в инфраструктуре Национального центра управления обороной Российской Федерации», — сказал генерал-полковник Мизинцев.

Он также предложил провести совместный шахматный турнир, в ходе которого обсудить ситуацию в САР.

«Первую часть турнира предлагаю провести в Сирии, а вторую — в России, — добавил представитель министерства обороны. — К турниру считаю целесообразным привлечь и бывших беженцев лагерей «Эль-Рукбан» и «Эль-Хауль».

Сирийская сторона согласилась с предложением Михаила Мизинцева.

«Целиком и полностью поддерживаю вашу инициативу в проведении подобного мероприятия, которое подтверждает теплые отношения, сложившихся между нашими народами», — ответил министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

Ранее российские и сирийские военные отметили случаи стрельбы в ряде районов Сирии.