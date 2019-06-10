Эксперты рассказали, почему пропадают старые друзья

Москва, 10 июня. Международный день друзей отметили во всем мире в воскресенье, 9 июня. В честь праздника эксперты назвали два главных типа друзей.

Международный день друзей – это отличный повод вспомнить о старых друзьях и провести время в шумной компании. Однако каждый сталкивался с ситуаций, когда некогда близкий друг пропадает из жизни и все контакты обрываются. Эксперты Planet today объяснили, почему не стоит переживать из-за закончившейся дружбы и назвали два главных типа друзей.

По мнению экспертов, все друзья делятся на две категории: друг-единомышленник и друг-попутчик. Друг-единомышленник всегда находится рядом, он разделяет ваши взгляды, а стремления и цели таких друзей зачастую совпадают. Взаимная дружба помогает развиваться и добиваться успехов в выбранной области.

Второй же тип — друг-попутчик – приходит в вашу жизнь ненадолго. Он помогает справиться с трудной жизненной ситуаций, получить опыт, знания. Но как только миссия будет выполнена, он уйдет из вашей жизни. Умение правильно определить тип друга позволит лучше понимать окружающих и не расстраиваться, когда дружба внезапно прерывается.

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