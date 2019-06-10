Названа дата первой мессы в Нотр-Даме после пожара

Париж, 10 июня. Первая месса после страшного пожара в соборе Парижской Богоматери состоится в середине текущего месяца. Об этом в понедельник сообщил настоятель Нотр-Дама Патрик Шове в интервью еженедельному изданию Famille chretienne.

По словам настоятеля Нотр-Дама, выбранная дата (15-16 июня) — символическая.

«Это будет праздник освящения собора, это значит, освящения алтаря. Это очень важно суметь хорошо дать понять миру, что роль собора — показывать славу бога», — подчеркнул Шове.

Напомним, как сообщал Infox.ru, крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля текущего года. В результате возгорания обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как рассказали пожарные, структура Нотр-Дама и основные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, смогли спасти.

Как передавал телеканал «360», одного из четырех позолоченных ангелов, украшавших фасад собора, обнаружили почти неповрежденным среди обломков.

По данным следствия, чрезвычайное происшествие связано с реставрационными работами.

Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам парижского прокурора, ключевой является версия о случайном характере пожара. Хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе денежных средств на это предложили международные организации и крупные фирмы.