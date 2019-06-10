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МИД РФ рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в Молдавии

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МИД РФ рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в Молдавии

Москва, 10 июня. МИД РФ выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Молдавии ради всех граждан республики. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства России.

Согласно сообщению российского МИД, единственным путем разрешения кризиса является диалог всех политических сил в соответствии с общепризнанными демократическими принципами.

«Рассчитываем на скорейшую нормализацию ситуации в Кишиневе в интересах всех молдавских граждан и поступательного развития страны», — подчеркивается в заявлении МИД РФ.

Напомним, в Молдавии КС страны временно отстранил от должности президента Игоря Додона. Исполняющим обязанности главы государства был назначен премьер-министр Павел Филип, который распустил парламент и инициировал досрочные выборы, напоминает «Газета.ru».

В НАТО заявили об обеспокоенности развитием ситуации в Молдавии. Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность республики. Об этом заявил официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. По ее словам, всем политическим силам в стране необходимо проявлять «спокойствие и сдержанность», разрешая свои разногласия путем диалога.

Отметим, постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич начал работу над документальным циклом «Смугляне-молдаване». Он посвящен текущим событиям в Молдавии.

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Автор: Ксения Пудовкина
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