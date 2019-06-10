Слуцкий заявил, что Токаев обеспечивает преемственность курса Казахстана

Москва, 10 июня. Избрание Касым-Жомарта Токаева президентом Казахстана обеспечивает преемственность курса страны и ее первого лидера Нурсултана Назарбаева в отношениях с Москвой, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, Нур-Султан демонстрирует приверженность прежнему политическому курсу на международной арене. Слуцкий напомнил, что Казахстан остается партнером России во многих направлениях, в том числе торгово-экономической сфере. Он уточнил, что совместная работа в рамках Евразийского экономического союза носит уважительный, взаимовыгодный и самый продуктивный характер.

Депутат рассказал, что Токаев — «интеллигентный и образованнейший человек, высокопрофессиональный дипломат и настоящий государственный деятель».

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на выборах главы государства с 70,76% голосов избирателей.

Напомним, Токаев назвал партнерство с Россией важным фактором развития Казахстана. Нурсултан Назарбаев, который возглавлял правительство республики почти 30 лет, сложил полномочия президента 20 марта. Касым-Жомарт Токаев ранее занимал пост председателя верхней палаты парламента. Он возглавил Казахстан после ухода Назарбаева.

Назарбаев назвал своего преемника Токаева человеком, которому можно доверять.

«Я хорошо его знаю, он человек честный, ответственный, обязательный. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление сегодня Казахстаном», — заявил Назарбаев, выступая в эфире национального телевидения.

Он отметил, что он хочет дать дорогу новому поколению руководителей, которые смогут продолжить начатые при нем преобразования. Назарбаев подчеркнул, что он, несмотря на отставку, останется в политике, поскольку сохранит за собой пост главы Совета Безопасности, главы партии « Нұр Отан» и членство в Конституционном совете.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил Назарбаева за развитие сотрудничества Казахстана и России. Глава страны отметил огромную заслугу бывшего президента республики в становлении отношений двух государств.