Ушаков заявил, что РФ ждет от Киева конкретных шагов по реализации минских соглашений

Москва, 10 июня. Новые украинские власти обязаны дать четкий сигнал о готовности выполнять минские соглашения и предпринять конкретные шаги по реализации этих договоренностей. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков во время выступления на международном экспертном форуме «Примаковские чтения».

«По-прежнему нет мира на юго-востоке Украины, население Донбасса фактически живет на осадном положении», — подчеркнул Ушаков.

Также помощник президента коснулся вопросов глобальной политики и конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке.

«Стоит задача восстановления истощенной войной Сирии, где терроризм еще окончательно не сложил оружие, не стихает конфликт в Афганистане, идут гражданские войны в Ливии и Йемене, предпринимаются попытки расшатать внутреннюю ситуацию в Венесуэле, вновь резко нагнетается напряженность вокруг Ирана», — рассказал Ушаков.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что «разрушение Совместного всеобъемлющего плана действий» наносит удар не только по сохранению стабильной ситуации в регионах, но и по всему режиму, призванному не допустить распространение ядерного оружия.

Также Юрий Ушаков обратил внимание на разногласия внутри государств и объединений, которые ранее считались «образцом стабильности и процветания». Такую размолвку помощник президента считает симптоматичной.

«Игры вокруг так называемого брекзита, результаты недавних выборов в Европарламент показали небеспроблемное состояние дел в Евросоюзе, разнобой в стратегическом видении будущего в Европе», — подчеркнул представитель Кремля.

Как отметил Ушаков, на данный момент наблюдается усиление противоборства внутри отдельных обществ в различных регионах планеты. Он подчеркнул, что движущими силами для развязывания конфликтов выступают «национализм, региональный и этнический сепаратизм, религиозная и расовая нетерпимость, растущее неравенство, стойкое нежелание элит учитывать политические и социальные интересы широких слоев общества», сообщает ТАСС.

Ранее Ушаков заявил, что Россию вынуждают реагировать на шаги, которые расшатывают стратегическую стабильность. Помощник президента подчеркнул, что Москва не допустит ситуации, когда «страна окажется беззащитной, а ее безопасность — ослабленной».