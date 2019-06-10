В Госдуме рассказали, как боевики ИГ пытаются создать «халифат» в Ливии

Боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) могут попытаться воспользоваться политической нестабильностью в Ливии для того, чтобы попытаться возродить свой «халифат» уже в этой стране.

После сокрушительного поражения в Сирии террористы массово хлынули в страны Северной Африки. Недавно экс-глава Высшего народного комитета Ливии Муса Ибрагим заявил на своей странице в Facebook о переброске 6000 боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) из сирийской провинции Идлиб. Переброска проходила при активном участии турецкой разведки MIT и британской MI6. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом ФАН заявил, что радикальные исламисты были переброшены в Ливию для того, чтобы создать там новые очаги напряженности. Если им удастся реализовать свои планы, то сирийский конфликт покажется «детской войнушкой».

«Боевики были переброшены туда именно для этого. Потому что Ливия — это нефтеносное государство, которое сегодня, по мнению американцев, должно находиться под командованием разрозненных бандитских группировок, чтобы США было проще контролировать вопросы, связанные с незаконной торговлей нефтью», — подчеркнул парламентарий.

Запад пытается дестабилизировать Ливию в том числе и по той причине, потому что она всегда поддерживала тесную связь с Россией. США и их союзники пытаются разрушить отношения между Россией и африканской страной.

«Ливия в советское время всегда была нашим союзником. И сегодня те силы, которые стараются навести там порядок, этот генерал [Хафтар], который возглавляет сопротивление, он — выпускник нашей советской школы», — напомнил Александр Шерин.

Член экспертного совета «Офицеров России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев также отметил, что Ливия уже давно заявлялась как точка разжигания нестабильности.

«Хочу сказать, что боевики не хотят ограничиваться Ливией. Они бы хотели распространить свое влияние на Тунис, на Алжир. Они надеются, что им удастся завербовать новых сторонников, создать новые группировки и последовательно расширить свое влияние с севера на юг, то есть вглубь Африки», — рассуждает аналитик.

Он напомнил, что в Африке проживают преимущественные бедные, безработные люди. Они являются легким материалом для вербовки. Боевики предлагают им деньги, «работу», удовлетворение базовых потребностей.

«Отчаявшимся легко навязать радикальные взгляды, заставить их ненавидеть весь мир, преимущественно, христиан. Да и остальных мусульман, внушить жертвам вербовки, что прочие неправильно живут. Такой план разрабатывается уже давно», — напоминает он.

По его словам, боевики намерены продвигаться вглубь Африки, атаковав такие страны как Алжир, Тунис, Ливию, чтобы в дальнейшем оказывать давление на такие страны как Египет и Марокко.

«Джебхат ан-Нусра» действует не сама по себе. Мы понимаем, что это западные спецслужбы и финансово-промышленные группы. То есть террористы, по сути, — это наемники Запада. Именно поэтому они так легко перемещаются и беспрепятственно ведут свою деятельность», — говорит Александр Перенджиев.

По его словам, радикальные исламисты активизировались еще и потому, что Хафтар начал военную операцию.

«На Западе понимают, что двоевластие может прекратить свое существование, и ливийский генерал сможет установить единоличную власть, организовать выборы и стать легитимным президентом Ливии, создать правительство и так далее. А нужно ли это Соединенным Штатам? Их вполне устраивала ситуация, когда там было двоевластие. Не зря же они «раздербанили» Ливию. Они преследовали одну цель: чтобы там не было стабильности», — резюмировал эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.