Стало известно о состоянии пострадавших сотрудников МЧС в ДТП под Тулой

Тула, 10 июня. Пострадавшие в ДТП с фурой на трассе «Дон» в Тульской области доставлены в больницу города Новомосковск, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Утром 10 июня фура врезалась в колонну МЧС, пострадали Сергей П., 1990 года рождения, Андрей С., 1997 года рождения, Леонид Ф., 1996 года рождения, Дмитрий З., 1990 года рождения, Илья Г., 1953 года рождения.

Из них один человек находится в тяжелом состоянии, остальные получили травмы легкой и средней степени тяжести. Виновник аварии Алексей Д, 1955 года рождения не пострадал. Повреждены четыре автомобиля МЧС: две «Газели», MAN и КамАЗ.