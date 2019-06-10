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Стало известно о состоянии пострадавших сотрудников МЧС в ДТП под Тулой

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Стало известно о состоянии пострадавших сотрудников МЧС в ДТП под Тулой

Тула, 10 июня. Пострадавшие в ДТП с фурой на трассе «Дон» в Тульской области доставлены в больницу города Новомосковск, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Утром 10 июня фура врезалась в колонну МЧС, пострадали Сергей П., 1990 года рождения, Андрей С., 1997 года рождения, Леонид Ф., 1996 года рождения, Дмитрий З., 1990 года рождения, Илья Г., 1953 года рождения.

Стало известно о состоянии пострадавших сотрудников МЧС в ДТП под Тулой

Из них один человек находится в тяжелом состоянии, остальные получили травмы легкой и средней степени тяжести. Виновник аварии Алексей Д, 1955 года рождения не пострадал. Повреждены четыре автомобиля МЧС: две «Газели», MAN и КамАЗ.

Стало известно о состоянии пострадавших сотрудников МЧС в ДТП под Тулой

Стало известно о состоянии пострадавших сотрудников МЧС в ДТП под Тулой

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Автор: Ирина Селезнева
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