Стариков: Если отпускать Голунова, то тогда нужно выпустить всех, кто обвиняется в сбыте наркотиков

Писатель и общественный деятель Николай Стариков заявил, что журналистское сообщество совершенно необъективно требует отпустить задержанного за хранение наркотиков спецкора Meduza Ивана Голунова.

Журналист был задержан в центре Москвы по подозрению в распространении наркотиков. На момент задержания он имел при себе 4 грамма мефедрона, а на съемной квартире правоохранители обнаружили еще 5 граммов кокаина. Чуть позже Никулинский районный суд постановил отправить задержанного под домашний арест на два месяца. Таким образом, Голунов будет находиться в квартире своих родителей, где прописан, до 7 августа.

Комментируя произошедшее, писатель и общественный деятель Николай Стариков выразил уверенность, что такое решение суда стало невероятно лояльным по отношению к Голунову.

«Среди журналистов немало людей, употребляющих и даже распространяющих наркотики, ни для кого это не секрет. И сейчас, не разобравшись в ситуации и не дождавшись результатов даже предварительного следствия, журналисты совершенно необъективно требуют отпустить Голунова, не разбираясь даже в его степени вины. Если журналисты считают, что Ивана Голунова надо отпустить, только потому, что он оппозиционный журналист, так давайте тогда выпустим всех, кто был осужден за хранение и сбыт наркотических веществ», — сказал Стариков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Напомним, сотрудники полиции задержали Ивана Голунова на Цветном бульваре в Москве 6 июня. Во время досмотра при нем были обнаружены пять пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. И еще пять граммов кокаина, а также весы правоохранители обнаружили дома у Голунова.

В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Издание Meduza потребовало освободить Голунова и создало петицию на сайте Change.org.