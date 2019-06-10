Российские банки рассказали о принятых мерах после сообщений об утечке данных

Данные клиентов «ОТП Банка» и «ХКФ Банка» («Банк Хоум Кредит». — Прим. ФАН) находятся в сохранности, их утечка пока не подтверждена. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службах финансовых организаций. Представители банков дали почти идентичные комментарии.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что личная информация около 900 тысяч клиентов «ОТП Банка», «Альфа-банка» и «ХКФ Банка» выложена в открытый доступ. Как говорится в публикации, речь идет об утечке паспортных данных, мобильных телефонов, информации о месте работы и остатке денег на счете.

«В банке не зафиксирована утечка информации, все данные клиентов сохранны», — сообщили ФАН в пресс-службе «ОТП Банка».

Аналогичным образом прокомментировали опубликованные сведения и в «ХКФ Банке».

«Банк Хоум Кредит» не подтверждает утечки данных клиентов. Мы уделяем самое пристальное внимание вопросам информационной безопасности, и все данные наших клиентов находятся в сохранности», — пояснили ФАН в пресс-службе организации.

Кроме того, представители банков рассказали о принятых после появления информации об утечке данных клиентов мерах.

«В настоящий момент проводится проверка ситуации и предприняты дополнительные меры безопасности», — сообщили в «ОТП Банке».

«По факту наличия в Сети некорректной информации банк проведет дополнительную проверку и примет все меры, предусмотренные законом», — прокомментировала ситуацию пресс-служба «Банк Хоум Кредит».

Ранее представители «Альфа-банка» в интервью «Коммерсанту» заявили о проверке достоверности и актуальности опубликованных личных данных физлиц, которая проводится уполномоченными органами кредитной организации.

По сообщениям СМИ, утечку данных обнаружили специалисты компании DeviceLock. Часть данных датируется 2014-2015 годами, еще одна партия информации была собрана совсем недавно: в 2018 и 2019 годах. Большинство опубликованных данных остаются актуальными. По словам экспертов, эта информация может быть использована злоумышленниками в разного рода мошеннических схемах. Согласно опубликованным сведениям, среди пострадавших от утечки данных значатся около 500 сотрудников МВД и примерно 40 человек из ФСБ.