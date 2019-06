Смертельно больной экс-хавбек «Зенита» анонсировал дату прощального вечера

Херлен, 10 июня. Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с фанатами.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU