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Смертельно больной экс-хавбек «Зенита» анонсировал дату прощального вечера

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Смертельно больной экс-хавбек «Зенита» анонсировал дату прощального вечера

Херлен, 10 июня. Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с фанатами.

«Двадцать восьмое июня будет особенным для меня. Бороться становится все труднее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — сказал 42-летний голландец с помощью специального прибора.

Встреча с болельщиками состоится в гостинице GoGlasgow Urban Hotel. Стоимость входного билета составляет 70 евро, пишет «Царьград».

Риксен защищал цвета сине-бело-голубых в течение трех лет — с 2006 по 2009 год, в составе петербургского клуба стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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Автор: Сергей Петров
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