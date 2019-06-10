Смертельно больной экс-хавбек «Зенита» анонсировал дату прощального вечера

Херлен, 10 июня. Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с фанатами.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.

«Двадцать восьмое июня будет особенным для меня. Бороться становится все труднее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — сказал 42-летний голландец с помощью специального прибора.

Встреча с болельщиками состоится в гостинице GoGlasgow Urban Hotel. Стоимость входного билета составляет 70 евро, пишет «Царьград».

Риксен защищал цвета сине-бело-голубых в течение трех лет — с 2006 по 2009 год, в составе петербургского клуба стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.