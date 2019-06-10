Госуслуги в России разрешили оплачивать в МФЦ

Москва, 10 июня. Государственные и муниципальные услуги можно оплачивать наличными, банковскими картами прямо в МФЦ, говорится в постановлении Кабинета министров России.

Правительство РФ разрешило принимать в МФЦ наличные денежные средства от заявителей. Россияне могут оплачивать услуги через электронные терминалы.

В постановлении отмечается, что нововведение позволит решить проблему с оплатой услуг в регионах, где банки находятся далеко от МФЦ. Также гражданам больше не придется платить комиссию.

Соответствующее постановление подписано премьером Дмитрием Медведевым. Как сообщалось ранее, Ростелеком предложил проводить сбор биометрических данных граждан в МФЦ.

Центробанк разрабатывает документ, который обяжет финансовые организации заниматься сбором биометрических данных. В 2019 году только 30% банков начали собирать эти данные.