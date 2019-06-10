Роскомнадзор назвал вопиющей ситуацию с утечкой данных клиентов трех банков

Москва, 10 июня. Роскомнадзор намерен обратиться в суд с требованием о блокировке ресурса, который опубликовал персональные данные клиентов «ОТП-банка», «Альфа-банка» и «ХКФ-банка», об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Газета «Коммерсантъ» в понедельник сообщила об утечке персональных данных клиентов трех банков. В Сеть попали личные данные более 900 тысяч россиян, в том числе их телефоны, паспортные данные, сведения о месте работы и информация об остатке на счете. В Роскомнадзоре сообщили, что взяли у издания необходимые ссылки на базы, сотрудники ведомства анализируют ситуацию.

«На первый взгляд, она выглядит вопиющей — конечно, нахождение такого количества личных данных в таком объеме создает большие риски нарушения прав граждан», — заявил Ампелонский.

По его словам, ресурс, который разместил данные, является интернациональным. Он зарегистрирован в США на имя гражданина Украины, а сервера находятся в Германии. Российское ведомство намерено обратиться в суд с просьбой заблокировать ресурс в России из-за массового нарушения прав граждан РФ.

По данным СМИ, в одной из баз данных содержится информация о 24,4 тысячи человек, проживающих в Северо-Западном федеральном округе. Среди данных есть сведения о 500 сотрудниках МВД и 40 работниках ФСБ. Вторая база содержит сведения, актуальные на 2013 год. В ней находится информация о 800 тысячах граждан. Ранее сообщалось, что «Альфа-банк» проводит проверку после информации об утечке персональных данные о его клиентах.