Россия перебросила на Кубань «летающие радары» А-50 в ответ на учения НАТО

Москва, 10 июня. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России передислоцированы на Кубань, они займутся мониторингом воздушной обстановки над Черным морем, об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«Самолеты А-50 ВКС России совершили перелет на один из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае», — сообщил Астафьев.

По словам представителя ЮВО, после дозаправки экипажи А-50 приступили к выполнению задачи по контролю обстановки в воздушном пространстве на границе РФ у побережья Крыма и Кубани. Астафьев добавил, что сопровождать А-50 в воздушном пространстве над Черным морем будут Су-27СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Усиление контроля на границах РФ связано с проведением масштабных учений НАТО на территории причерноморских государств Восточной Европы. Контроль за ситуацией в Черном море позволит не допустить инцидентов с гражданскими кораблями и воздушными судами, которые могут оказаться в зоне учений НАТО.

Ранее сообщалось, что НАТО проводит учения на Балтике. В них принимают участие 8600 американских и европейских военнослужащих из 18 стран мира. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, заявила, что Балтийское море имеет стратегическое значение для альянса, поскольку граничит с шестью странами НАТО.