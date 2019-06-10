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Пытавшийся вернуть долг житель Уфы расстрелял знакомого из карабина

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Пытавшийся вернуть долг житель Уфы расстрелял знакомого из карабина

Уфа, 10 июня. Житель Уфы расстрелял знакомых у здания городского автовокзала, расследование проводит Следственный комитет России по региону.

Мужчина выстрелил из карабина в лобовое стекло Lada Priora. Находившийся за рулем знакомый нападавшего скончался на месте, его спутница получила ранения.

Женщину срочно госпитализировали, информация о состоянии пострадавшей уточняется. По данным ведомства, 25-летний стрелок пытался вернуть долг, но заемщик не спешил отдавать деньги.

После совершения преступления подозреваемого задержала полиция, возбуждено уголовное дело, пишут «Невские новости». 

Ранее сообщалось, что в Якутии пенсионер расстрелял соседей по дачному участку. Погибли 38-летний глава семьи, его беременная жена и 14-летняя дочь.

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Автор: Ирина Селезнева
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