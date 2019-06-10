На «Фабрике Станиславского» показали спектакль сибирского театра. ФАН-ТВ

Фестиваль губернских театров проходит с 7 по 16 июня.

Столицу захватил театральный фестиваль. В Московском Губернском театре представляют постановки со всей России в рамках ll-й «Фабрики Станиславского». Одним из участников стала постановка «Оттенки» Минусинский драматический театр имени Антона Таммсааре. Только за этот год театр уже третий раз привозит спектакль на различные фестивали. А ведь вырос он из самодеятельного кружка в небольшом городе с населением в 70 тысяч человек.

«У нас большая ротация спектаклей. Тем не менее, успеваем на фестивали ездить, как минимум, пять фестивалей в сезон. Приглашений много, сейчас уже выбираем фестивали, поскольку финансовое положение очень трудное. Поэтому выбираем фестивали, которые нам полностью все оплачивают», — говорит режиссер, заслуженный деятель искусства РФ Алексей Песегов.

Классическая история по одноименной повести эстонского автора Антона Таммсааре рассказывает о глубоких чувствах, в частности, любви. Внимание зрителей привлекла платформа в центре сцены — она подсвечивалась различными цветами в зависимости от происходящего на сцене.

Одно из направлений «Фабрики Станиславского» — образовательная программа. По окончании показов студенты театральных вузов имеют возможность пообщаться с критиками и участниками спектакля.