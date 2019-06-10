Россияне к прямой линии Путина задают вопросы о судьбе косаток и зарплатах

Москва, 10 июня. Вопросы, которые граждане РФ хотели бы задать российскому лидеру Владимиру Путину во время прямой линии 20 июня, касаются как внешней, так и внутренней политики. Россияне переживают о судьбе косаток и белух в Приморском крае, а также интересуются ростом зарплат и социальных пособий.

Задать вопрос главе РФ можно по телефону, при помощи SMS-сообщений, а также через сайт moskva-putinu.ru. Помимо этого, обращения принимаются через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Вопросы, которые уже задали российскому президенту через сайт, касаются международной политики и взаимодействия с другими государствами, труда и заработной платы, защиты прав и свобод граждан, прохождения военной службы, промышленной сферы. В частности, граждан страны волнует судьба косаток и белух, которые в течение длительного времени находятся в так называемой «китовой тюрьме».

Онлайн-трансляция прямой линии пройдет 20 июня в полдень по московскому времени в эфире телевизионных каналов Первый, «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Прием вопросов стартовал в 08.00 в воскресенье, 9 июня, и продлится вплоть до окончания программы.

Напомним, прямая линия с президентом РФ в прошлом году продолжалась более 4 часов. В общей сложности поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса.