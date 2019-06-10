Сирия, 10 июня. Боевики предприняли контратаку на границе между Идлибом и Хамой. Один из турецких солдат погиб в результате обстрела курдов на севере Алеппо. Прогремел взрыв в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в поддержку САА в южной части провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели бои с исламистами на юге Идлиба; нанесли авиаудары по зонам дислокации боевиков на севере Латакии.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): инициировала стычки с курдами в районе Тель-Рифата в Северном Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в населенном пункте Шхиль в Дейр-эз-Зоре, а также в городе Идлиб.

Курды: противостояли протурецким боевикам к северу от Алеппо.

ВС Турции: понесли потери в результате обстрела курдов юго-западнее Азаза на севере Алеппо.

Провинция Латакия

Вновь отмечаются боестолкновения между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции в северной части региона. Агентство новостей Baladi-News сообщает о том, что боевики протурецкой группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) вблизи населенного пункта Рабия в Курдских горах. Оппозиционные источники заявляют, что в результате обстрела погибли несколько солдат САА, тем не менее официальные новостные порталы данную информацию пока не подтверждали. В качестве ответных действий боевые вылеты в зонах дислокации джихадистов провели сирийские военные самолеты. Согласно данным Twitter-канала (Step_Agency), ВВС Сирии нанесли точечные авиаудары по военным объектам боевиков в окрестностях оккупированного города Кабана.

Провинция Алеппо

В северной части Алеппо возобновились стычки между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и протурецкими вооруженными формированиями. По сведениям новостного портала Step News Agency, поддерживаемые Анкарой боевики нанесли удары по позициям курдских отрядов в районе населенных пунктов Тель-Рифат и Шейх-Исса. Кроме того, под огнем исламистов «Сирийской свободной армии» (ССА) оказался аэропорт Менах. Курды, в свою очередь, обстреляли блокпост вооруженных сил Турции на линии соприкосновения сил юго-западнее города Азаз, что привело к гибели одного из турецких военнослужащих и ранению еще пяти, заявляет медиапортал HalabTodayTV. Напомним, вооруженный конфликт между бандгруппами, выступающими при поддержке Анкары, и курдскими силами обострился после того, как в марте 2018 года объединенные силы Турции и ССА выбили курдов из Африна.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередной взрыв прогремел в занимаемых курдами районах Восточного Дейр-эз-Зора. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), СВУ сработало вблизи общественного парка в городе Шхиль на юго-востоке от административного центра провинции. Никаких данных о возможных жертвах произошедшего пока не поступало. В установке бомбы подозреваются джихадисты «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Тем не менее медиапорталы, подконтрольные террористической группировке, пока не заявляли о причастности боевиков к теракту. Напомним, накануне в населенном пункте прошли рейды «Демократических сил Сирии» (SDF), однако выявить подпольные группы террористов курдам не удалось.

Провинция Идлиб

Стало известно о том, что боевики вооруженной оппозиции предприняли попытку контрнаступления на юге Идлиба у границы с провинцией Хама. Соглаcно информации Twitter-канала (Breizhman1983), исламисты группировки «Джейш Аль-Изза» попытались прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА) в районе недавно освобожденного города Аль-Касабия. Отмечается, что в ходе столкновений правительственные войска понесли потери в живой силе. Также радикалы утверждают, что захватили часть оружия сирийских солдат.

В поддержку сил Башара Асада боевые вылеты на границах «Большого Идлиба» осуществили российские ВКС, передает на своей странице в Twitter военный источник (anasanas84). Кроме того, огонь по укрепрайонам боевиков открыла артиллерия САА. Информационный портал Aleppo Media Center сообщает об обстрелах недалеко от городов Аль-Хубейт, Абидин и Тармала.

Между тем поступили данные о взрыве в одном из западных районов административного центра региона. Twitter-канал (Step_Agency) передает, что детонировало СВУ, заложенное неизвестными. О жертвах инцидента не сообщается. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются террористы «Исламского государства», неоднократно заявлявшие о подпольной деятельности в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)