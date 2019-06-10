Зеленский отреагировал на скандал с речью в Брюсселе

Киев, 10 июня. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе.

На съезде партии «Слуга народа» глава украинского государства в шутку вспомнил о разгоревшемся скандале, пишет «Обозреватель».

«Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером», — сказал он.

Напомним, президент украинского государства Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером подтвердил, что Киев продолжит курс на вхождение в НАТО. Также он поблагодарил Юнкера «за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии».

Зеленский заявил, что «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта». Подобная риторика была коньком экс-президента Украины Петра Порошенко, именно поэтому действующего главу государства обвинили в плагиате. Порошенко ранее прокомментировал скандал и заявил, что речь для действующего президента Владимира Зеленского, произнесенная им в Брюсселе, «родилась» в его офисе.

Ранее действующего главу государства обвинили в краже речи Порошенко и посоветовали нанять спичрайтера. Пресс-секретарь экс-главы Украины Святослав Цеголко подчеркнул, что на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском Зеленский полностью повторил речь Порошенко, с которой тот выступал на съезде партии «Европейская солидарность».