Названы лучшие произведения «Союзмультфильма» по версии российских и американских зрителей

Москва, 10 июня. Аналитики составили рейтинг анимационных произведений «Союзмультфильма» в честь 83-го дня рождения студии. Российские зрители признали лучшим мультфильм «Жил-был пес», а американцы — «Ну, погоди!».

Рейтинг был составлен на основе данных интернет-сервисов «Кинопоиск» и IMDb. Помимо мультфильма «Жил-был пес», который известен произнесенными волком крылатыми фразами «Щас спою» и «Ну ты это… Заходи, если что», в первую пятерку лучших анимационных произведений «Союзмультфильма», по мнению российских зрителей, вошли истории про Винни-Пуха и рассказы о приключениях Дяди Федора, кота Матроскина и пса Шарика. «Трое из Простоквашино», «Винни-Пух», «Зима в Простоквашино» и «Винни-Пух идет в гости» оказались на вершине российского списка. Также в топ-10 попали «Каникулы в Простоквашино», «Винни-Пух и день забот», «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон» и «Вовка в Тридевятом царстве».

Американские зрители больше всего оценили третий выпуск мультфильма «Ну, погоди!», в котором волк на мотоцикле и других видах транспорта пытался догнать уезжающего на велосипеде зайца. На втором месте списка оказался весь мультсериал в целом. На третью строчку американцы поставили «Жил-был пес».

Жителям США, как и россиянам, полюбились персонажи из Простоквашино и Винни-Пух. «Зима в Простоквашино», «Винни-Пух», «Каникулы в Простоквашино», «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот» заняли строчки рейтинга с четвертой по восьмую включительно. Также в американский топ-10 вошли «Ежик в тумане» и «Приключения пингвиненка Лоло», пишет «Слово и дело».

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» планирует продать Китаю первый сезон «Возвращения в Простоквашино». По словам председателя правления студии Юлианы Слащевой, в мультсериале заинтересованы также страны Восточной Европы.