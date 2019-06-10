Составлен топ-5 самых популярных у россиян Opel с пробегом

Москва, 10 июня. Названы самые популярные поддержанные модели Opel в России. Лидером топ-5 стал Opel Astra.

Рейтинг составили эксперты агентства «Автостат». Согласно данным за последние четыре месяца, россияне купили 35 тыс. 448 немецких иномарок с пробегом. Причем самыми популярными становились машины 2007 и 2008 года выпуска. На них приходится около 28% всех перерегистраций.

Отмечается, что особую любовь российских автолюбителей снискал Opel Astra. В период с января по апрель иномарку этой модели купили 18 тыс. 393 раза. Иными словами, как уточняет «Автостат», почти каждый второй покупатель, решивший купить подержанный Opel, остановил свой выбор на этой модели.

На втором месте по популярности оказалась Opel Corsa с показателем продаж в 4 тыс. 789 авто, на третьем — Opel Vectra (3 тыс. 198 шт.). Четвертое место отдали Opel Zafira. Замыкает первую пятерку Opel Mokka. Пользуются спросом и модели Antara, Insignia, Meriva, Omega и Frontera.

Ранее портал «Ридус» опубликовал список самых непопулярных у россиян автомобилей. Антирейтинг возглавили американские и китайские иномарки. Первое место отдали минивэну Chrysler Pacifica, на второй строчке расположился китаец Geely Emgrand GT.

Составляли специалисты и рейтинг самых угоняемых в России машин. Согласно статистике ведущих страховых компаний, ими являются Hyundai, Kia, Toyota, Nissan и Ford. Меньшей популярностью у автоугонщиков пользуются Renault, Lexus и Mazda, пишет «Федерал Пресс».