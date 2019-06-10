«Альфа-банк» проводит проверку в связи с утечкой в сеть данных россиян

Москва, 10 июня. «Альфа-банк» проводит проверку после информации об утечке персональных данные о его клиентах. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось об утечке данных 900 тысяч клиентов «Альфа-банка», «ОТП Банка» и «ХКФ Банка». Средства массовой информации сообщили, что были обнародованы телефонные номера, паспортные данные.

Как пишет РИА Новости, банк проверяет достоверность и актуальность сведений.

20 мая клиенты «Альфа-банка» пожаловались на сбои в работе приложений.

Банк начал фиксировать сбой примерно с 10.00 по московскому времени. 64% пользователей заявили, что не могут зайти в мобильное приложение, а 19% человек рассказали о сбое всех сервисов приложения.

Кроме того, 15% клиентов не могли совершить платеж со счета.

Технический сбой в работе сервисов «Альфа-банка» также произошел в октябре 2018 года. Речь идет о работе мобильного банка, онлайн-банка и колл-центра. Владельцы карт пытались воспользоваться телефонным центром, однако не смогли поговорить с сотрудниками банка — на звонки отвечал автоответчик.