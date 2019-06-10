Пушков намерен обсудить в ОБСЕ арест Вышинского

Москва, 10 июня. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обсудит незаконный арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром.

«17 июня в Вене состоится моя встреча с Артемом Дезиром, на которой будет обсуждаться ситуация с Кириллом Вышинским», — приводит слова Пушкова РИА Новости.

Также российский сенатор отметил, что в ходе визита запланирована встреча с генеральным секретарем организации Томасом Гремингером. Пушков добавил, что на встрече с Гремингером также может быть поднят вопрос о Вышинском.

Сенатор сообщил, что в рамках визита в Вену запланированы переговоры с руководством Австрии, в ходе которых будут затронуты двусторонние отношения Москвы и Вены.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Вышинского 15 мая прошлого года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и нелегальном обороте оружия. Обеспокоенность в связи с арестом и содержанием под стражей сотрудника СМИ выражали в ОБСЕ. Как сообщил постпред РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич, тема Вышинского многократно обсуждалась с генсеком ОБСЕ. Гремингер обещал, что поднимет эту тему на переговорах с украинским руководством, подчеркнул Лукашевич.

Президент России Владимир Путин, комментируя дело Вышинского, отметил, что журналист арестован исключительно за выполнение своих прямых обязанностей, за профессиональную деятельность.