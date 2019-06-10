Американская бронемашина подорвалась на мине в Нигере, есть раненые

Ниамей, 10 июня. Американские военные получили различные ранения в результате взрыва бомбы в Нигере. Во время взрыва американские и нигерийские солдаты проводили тренировочные учения. Об этом пишет портал Africom.

По данным ресурса, колесный бронированный автомобиль MRAP Oshkosh M-ATV сил специальных операций американской армии подорвался на мине или кустарном взрывном устройстве (СВУ).

Согласно официальной версии, американский спецназ якобы оказывает поддержку местным вооруженным силам в борьбе с боевиками, причастными к террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.