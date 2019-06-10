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Новый саммит лидеров России, Ирана и Азербайджана пройдет в РФ до конца года

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Новый саммит лидеров России, Ирана и Азербайджана пройдет в РФ до конца года

Баку, 10 июня. Встреча лидеров Азербайджана, России и Ирана пройдет в РФ до конца года, заявил посол России в Баку Михаил Бочарников.

По мнению Бочарникова, сейчас отношения Москвы и Баку развиваются поступательно, и его, как посла России в Азербайджане, «это только радует».

«Мы идем вперед вместе по всем направлениям», — подчеркнул дипломат.

Политический контакт сторон, по его словам, развивается на основе взаимопонимания: «Тон нашим политическим отношениям задают президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев». Бочарников напомнил, что лидеры стран провели встречу в Пекине 26 апреля.

«До конца года, я уверен, такие встречи будут еще», — цитирует посла Moscow-baku.ru

Напомним, первый трехсторонний саммит лидеров Азербайджана, Ирана и России прошел в августе 2016 года в Баку, а второй — в ноябре 2017 года в Тегеране.

В апреле этого года министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил, что новая трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, Ирана и России может состояться в августе в РФ. Он также выразил мнение, что трехсторонний формат Азербайджан — Иран — Россия является «очень хорошей инициативой».

«Это такой проект, в котором побеждают все, в котором все заинтересованы», — отметил он.

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Автор: Игорь Федоров
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