Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в сирийских провинциях Латакия и Алеппо

Дамаск, 10 июня. Российская сторона зафиксировала 11 случаев стрельбы на территории Сирии за сутки, турецкие наблюдатели сообщили о шести случаях нарушения перемирия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики.

Российские специалисты совместной российско-турецкой комиссии по контролю за перемирием сообщили о девяти случаях стрельбы в Латакии и двух случая в Алеппо. Турция сообщила о шести обстрелах в провинции Хама за стуки.

Также в Минобороны РФ отметили, что за минувшие сутки гуманитарные акции не проводились. Всего центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел более 2 тысяч гуманитарных акций с начала конфликта в Сирии. За минувшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. На данный момент к соглашению о перемирии присоединились более 2,5 тысячи населенных пунктов.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. После объявления в 2017 году о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) власти Сирии активно занимаются восстановлением инфраструктуры и вопросом возвращения беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.