Годовалый принц Луи повторил образ своего дяди спустя 30 лет

Лондон, 10 июня. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон одела сына принца Луи в костюм принца Гарри 30-летней давности.

Как пишет Daily Mail, 9 июня прошла торжественная церемония в честь дня рождения Королевы Елизаветы II. На ней принц Луи появился в белом поло с голубыми узорами и в голубых шортах. Такой костюм был 33 года назад на маленьком принце Гарри.

Пользователи Сети оценили выбор одежды Кейт Миддлтон для годовалого сына и заметили, что «в королевской семье хранят свои детские наряды».

«Видимо, принц Луи надел то, что носил Гарри, когда был маленьким. Мне нравится, что члены королевской семьи хранят свои детские наряды», — подчеркивается в одном из комментариев.

Но некоторые иронично предположили, что члены королевской семьи не могут себе позволить даже купить новую одежду.

«Бедные члены королевской семьи! Даже не могут позволить себе новую одежду», — пошутил пользователь соцсетей.

Отметим, на торжественной церемонии на Кейт Миддлтон было платье бледно-желтого цвета и шляп с цветами.

Ранее сообщалось, что британский журналист и писатель Эндрю Мортон раскрыл шокирующие подробности взаимоотношений между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. По его словам, у Уильяма непростой характер, поэтому супруге приходилось чувствовать себя «служанкой при королевской особе». Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в 2001 году во время обучения в университете. С этого момента Кейт была вынуждена терпеть жесткий характер Уильяма. Молодые люди поженились в 2011 году, а во время свадьбы принц много общался с гостями, не обращая внимания на невесту.