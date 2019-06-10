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СБУ усилила контроль за въезжающими в Молдавию россиянами

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СБУ усилила контроль за въезжающими в Молдавию россиянами

Киев, 10 июня. Служба безопасности Украины усилила контроль за гражданами РФ, которые въезжают в Молдавию с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

«Сейчас усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины относительно радикально настроенных граждан Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что украинские службы следят за ситуацией в Молдавии и находятся в контакте с молдавскими коллегами для сохранения стабильности в регионе.

В минувшую субботу проевропейский блок ACUM и пророссийская Партия социалистов Молдавии сформировали правительство. Парламент возглавила лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная. Однако Конституционный суд республики признал это решение незаконным и назначил вице-председателя находившейся ранее у власти Демократической партии Павла Филипа врио президента. Он подписал указ о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов в сентябре. Представители законодательной власти обвинили Демпартию в попытке узурпировать власть через судей.

Ранее парламентский кризис в Молдавии прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Сенатор также дал оценку отстранению президента страны Игоря Додона по решению Конституционного суда Молдавии. По его словам, Додону пытаются помешать в его стремлении проводить политику, отвечающую коренным интересам народа. Клинцевич также выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта.

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Автор: Сергей Петров
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