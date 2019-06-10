СМИ раскрыли приметы, в которые верят звезды российского шоу-бизнеса

Москва, 10 июня. Российские СМИ раскрыли приметы, в которые верят звезды отечественной шоу-индустрии. Селебрити боятся не только черных кошек и пустых ведер. Соответствующий перечень составил журнал «Собеседник».

Российские звезды эстрады, как и обычные люди, верят в талисманы и приметы. Так, экс-супруга Владислава Радимова и исполнительница Татьяна Буланова для благополучного выступления на концерте ступает на сцену только с левой ноги. Если певица изменит правилу, то обязательно оборвется минусовка или рухнет прибор освещения. У артистки также есть талисман, приносящий удачу — кольцо, которое ей презентовал старший сын Александр.

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева не проводит выступления без золотого крестика, доставшегося ей по наследству от бабушки. Как пишет издание, если верить слухам, как-то раз Пугачева забыла крестик дома и отказывалась выступать до того момента, пока помощники не привезли ее оберег.

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте в качестве талисмана имеет копилку в виде поросенка, которую ей подарили фанаты. Помимо этого, по мнению артистки, проходящее в плохую погоду выступление закончится удачно.

Певец Валерий Леонтьев никогда не оставляет афиши своих выступлений на диване или кровати, поскольку в этом случае концерты соберут мало денежных средств. По мнению артиста, эта примета актуальна всегда.

Спортсмены также верят в приметы. Например, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что накануне важных соревнований он не бреется. По его словам, многие коллеги по цеху строго соблюдают это «правило», так как бритьем можно «затупить коньки».