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Около 150 тыс. россиян обратились за подтверждением статуса предпенсионера

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Около 150 тыс. россиян обратились за подтверждением статуса предпенсионера

Санкт-Петербург, 10 июня. Почти 150 тысяч россиян обратились за подтверждением статуса предпенсионера с начала этого года. Такую цифру назвал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на полях Петербургского международного экономического форума.

Как рассказал Дроздов, 37 тысяч человек обратились с заявлением о получении статуса предпенсионера через личный кабинет. Еще 109 тысяч подали документы непосредственно в отделениях Пенсионного фонда.

По словам Дроздова, для предоставления предпенсионерам положенных льгот фонд активно взаимодействует с другими структурами через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Например, информация о получении россиянином статуса предпенсионера передается в налоговые органы, где, в свою очередь, принимается решение о предоставлении гражданину налоговых льгот.

«Большая работа также идет по СМЭВ и по запросам граждан и органов, куда предпенсионеры обращаются за какими-то услугами», — рассказал Дроздов корреспонденту РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла закон об обеспечении права на алименты для предпенсионеров. Помощь могут поучить нуждающиеся женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет.

Также правительство РФ включило в перечень государственных услуг в многофункциональных центрах информирование жителей страны об отнесении их к категории предпенсионного возраста. Это позволит гражданам узнавать о праве на получение налоговых льгот, социальной защиты и помощи.

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Автор: Василиса Бойко
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