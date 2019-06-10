Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером российского кинопроката

Москва, 10 июня. Фантастический боевик «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером проката в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня проката. Соответствующий вывод можно сделать на основе данных портала kinobusiness.com.

Кинокартина собрала 225 миллионов рублей за период с 6 по 9 июня. «Люди Икс: Темный Феникс», режиссером которого выступил Саймон Кинберг, вышел в российский прокат четыре дня назад. По сюжету фильма, Джин Грей обретает необычные суперспособности, которые меняют ее и превращают в Темного Феникса. Это приводит к расколу команды. Отметим, в кинокартине снялись Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс.

«Люди Икс» — серия фантастических фильмов про людей-мутантов, которые обладают невероятными способностями, основанная на комиксах компании Marvel Comics. Первый фильм вышел в 2000 году, после чего были еще спин-оффы и приквелы, а в 2013 году оригинальная серия кинокартин была возобновлена.

На втором месте рейтинга самых популярных фильмов проката расположился мультфильм «Тайная жизнь домашних животных — 2». За прошедшие выходные он собрал более 205 млн рублей. Тройку лидеров замыкает «Аладдин» (более 118 млн рублей).

Напомним, фильм «Атлантика» режиссера Мати Диоп получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Дебютную картину Диоп показали на Каннском кинофестивале 16 мая. Лента рассказывает о 17-летней девушке, которая переживает расставание с возлюбленным. Приз режиссеру вручил известный американский актер Сильвестер Сталлоне.