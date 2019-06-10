Названа дата возможного столкновения Земли с огромным астероидом

Вашингтон, 10 июня. Ученые назвали дату гипотетического столкновения Земли с астероидом размером с футбольное поле. По прогнозам Европейского космического агентства (ЕКА), это может произойти 9 сентября 2019 года.

Специалисты ЕКА уточняют, что вероятность столкновения составляет один шанс из семи тысяч. Сейчас небесное тело находится примерно в 6,7 млн километров от нашей планеты.

Длина астероида 2006QV89 составляет 109 метров, ширина 48,5 метров. Отмечается, что он уже пролетал мимо Земли в 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годах прошлого века. Рассмотреть его в телескоп получилось только в 2006 году из обсерватории в Аризоне.

Однако главной потенциальной угрозой для Земли является другой астероид 2010RF12. Вероятность столкновения с ним в 2095 году составляет один шанс из 16, сообщает РИА Новости.

В конце мая портал «Ридус» сообщил о получении японским космическим зондом «Хаябуса-2» фотографий кратера на астероиде Рюгу. Руководители миссии намерены провести сборы грунта с небесного тела. Несколько попыток сделать это потерпели неудачу.

В Штатах американское космическое агентство NASA два года назад начало разработки системы перенаправления астероидов. Проект получил название «Миссия DART», пишет «Свободная пресса».