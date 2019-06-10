Ушаков заявил, что РФ вынуждают реагировать на шаги, расшатывающие стабильность

Москва, 10 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россию вынуждают реагировать на шаги, которые расшатывают стратегическую стабильность.

На V «Примаковских чтениях» он подчеркнул, что РФ не допустит ситуации, когда государство осталось бы беззащитным. По мнению Ушакова, все присутствующие на мероприятии считают, что «сейчас нужно не разрушение остающихся элементов стратегической стабильности и сдерживания, а, наоборот, сохранение и укрепление разоруженческих режимов». Об этом пишет РИА Новости.

«Россию все время вынуждают реагировать, отвечать на упомянутые шаги», — заявил помощник президента.

По его словам, Москва неоднократно говорила, что не допустит ситуации, когда «страна окажется беззащитной, а ее безопасность — ослабленной». Ушаков напомнил речь президента РФ Владимира Путина о новых ракетных системах.

«Беззащитными мы не будем», — резюмировал Ушаков.

Ранее помощник российского президента объяснил, почему лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны «спокойно поговорить». По его словам, встреча глав двух государств должна рано или поздно состояться, поскольку такие переговоры выгодны для всех.