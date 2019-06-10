РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» превратили Голунова в инструмент для собственного пиара

Сегодня три деловых издания — РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» — вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков. Поступок редакций подается как пример журналистской солидарности, о чем говорит и заголовок полосы: «Мы — Иван Голунов», однако на деле является лишь способом напомнить о себе, поднять рейтинги и смягчить репутационные потери.

Посыл этого своеобразного флешмоба деловых изданий, на первый взгляд, прозрачен: мы все журналисты, все ведем расследование, и на месте автора «Медузы» может оказаться любой из нас, если кому-то не понравится, что мы расследуем и пишем, поэтому его права надо защитить, потому что мы — следующие.

Смущает одно: никаких реально громких расследований и скандальных материалов во всех трех изданиях в последнее время не выходило, а все скандалы, замеченные широкой общественностью, случались на внутренних кухнях самих редакций.

В «Коммерсантъ» 21 мая на стол положили заявления об увольнении все сотрудники политического отдела, которые не были согласны с новыми правилами — по словам самих журналистов, причиной стало увольнение Ивана Сафронова и заместителя заведующего отделом политики Максима Иванова из-за статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда. Главный редактор Владимир Желонкин спокойно подписал заявления, набрав новый состав, хотя уволились люди, прошедшие с изданием, что называется, огонь и воду.

РБК в 2016 году тоже отметилось скандалом с массовыми увольнениями — новый владелец холдинга ввел редакционную политику, с которой не согласились более 20 журналистов, включая главных редакторов, все уволились в течение августа. Их тоже не особенно удерживали и защищали.

Получается, оба бизнес-издания вынудили из-за несогласия с редакционной политикой уволиться своих же людей, но вдруг отчаянно защищают Ивана Голунова — почему вдруг? Да потому что хорошая громкая тема, плюс шанс сказать: «Мы не такие, мы стоим за свободу прессы!» в надежде затереть в памяти сообщества некрасивые истории про цензуру в угоду акционерам.

С газетой «Ведомости» все еще прозрачнее: платная подписка (от 4980 рублей в год) и отсутствие каких-либо острых и реально значимых публикаций в последнее время сильно сократили аудиторию, так что присоединиться к громкой истории с журналистом «Медузы» — это просто хороший способ увеличить цитируемость и напомнить о себе. Для них Иван Голунов лишь инструмент для реализации собственных целей.

Дело Ивана Голунова стало для либерально-оппозиционной «тусовочки» инструментом для пиара и послужило поводом для манипуляций общественным мнением. Определить, виновен человек или нет, может только суд на основании материалов следствия, которое проводится по определенным процедурам. Однако представители либеральных СМИ и оппозиции уже собирают митинги и проводят одиночные пикеты, делают громкие заявления и раскачивают ситуацию, воздействуя на общество и оказывая сложности для справедливого разбирательства.