Лоза подробно рассказал, как правильно мыть кота

Москва, 10 июня. Российский эстрадный певец, автор песен и музыкальный критик Юрий Лоза подробно рассказал, как надо мыть кота. Музыкант опубликовал рекомендации по процедуре на своей странице в социальной сети Facebook.

Отечественный исполнитель и автор хита «Мой плот» в восьми пунктах детально изложил механизм процедуры, при этом он учел не только физические составляющие — необходимо, в частности, предварительно укоротить питомцу когти и обязательно обзавестись помощником, но и психологические.

Помимо этого, в списке есть довольно бесстрашные рекомендации, например, «отжать кота», пишут «Дни.ру».

По окончании Лоза посоветовал посушить кота феном до тех пор, пока хватит сил, поскольку полностью высушить шерстяного питомца, по его словам, невозможно.

Под занавес инструкций музыкант рассказал своим подписчикам анекдот про кота.

Ранее Лоза заявил, что критиковать фронтмена рок-коллектива «Машина времени» Андрея Макаревича за решение выступить возле стен Кремля в День России могут только дураки. Музыкант призвал коллегу по цеху не обращать внимания на критику пользователей Сети. По его словам, хейтерам в Сети давно пора привыкнуть, что от их мнения абсолютно ничего не зависит. Лоза также подчеркнул, что Макаревич, являясь гражданином Российской Федерации, имеет полное право выступить на Дне России.