Фура въехала в колонну МЧС в Тульской области, пять человек пострадали

Тула, 10 июня. Пять человек пострадали в Тульской области при столкновении фуры с колонной МЧС, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла на 201-м километре трассы «Дон» около 09.35. Колонна МЧС России направлялась в Керчь для проведения работ по разминированию.

Четыре автомобиля спасателей остановились, в этот момент в них врезался грузовик. В результате аварии два автомобиля МЧС получили сильные повреждения.

Пострадали пять человек, их срочно госпитализировали.