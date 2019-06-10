Фура въехала в колонну МЧС в Тульской области, пять человек пострадали
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Тула, 10 июня. Пять человек пострадали в Тульской области при столкновении фуры с колонной МЧС, сообщил источник Федерального агентства новостей.
Авария произошла на 201-м километре трассы «Дон» около 09.35. Колонна МЧС России направлялась в Керчь для проведения работ по разминированию.
Четыре автомобиля спасателей остановились, в этот момент в них врезался грузовик. В результате аварии два автомобиля МЧС получили сильные повреждения.
Пострадали пять человек, их срочно госпитализировали.
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