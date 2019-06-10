Два украинских города остались без водоснабжения из-за попадания химикатов в реку

Киев, 10 июня. Жители украинских городов Белая Церковь и Умань остались без водоснабжения из-за попадания опасных химикатов в реку. Воды в резервуарах, снабжающих Белую Церковь, хватит на 24 часа, а Умань — на трое суток, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Химикаты попали в реку Рось из-за аварии микроавтобуса Mersedes Sprinter, которая произошла в ночь на 9 июня в селе Збаржевка. Фургон перевозил опасные для человеческого организма удобрения. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся в реку. При этом несколько емкостей с химикатами сгорели. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, было ли поджигание умышленным или произошло в результате ДТП. Кроме того, оказалось, что удобрения были украдены, а водитель фургона скрылся с места аварии.

9 июня 23.00 была приостановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции. Она обеспечивает водой около 200 тысяч Белой Церкви и примерно 84 тысячи жителей Умани. Сейчас эксперты проверяют воду в местах водозабора и хранилища акватории реки Рось. Людей призывают временно отказаться от купания в водоеме и от ловли рыбы.

Белоцерковская районная госадминистрация сообщила на официальной странице в Facebook, что на территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов. На данный момент специалисты пытаются локализовать возможную зону поражения.