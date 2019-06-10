Сотрудница «Алросы» задержана за кражу алмазов на миллионы долларов

Москва, 10 июня. Сотрудница крупнейшей алмазодобывающей компании «Алроса» и два ее сообщника задержаны за кражу более 500 алмазов и бриллиантов на миллионы долларов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Спецоперацию по задержанию сотрудники СК РФ вместе с ФСБ провели 6 июня. Преступников схватили с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 миллионов рублей.

По месту жительства задержанных были проведены обыски, в ходе которых был обнаружен целый склад драгоценностей. По данным Петренко, были изъяты почти 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2 тысяч карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 млн долларов. Но и это еще не все. Были обнаружены 2 млн долларов и 500 тыс. евро наличными, а также ювелирную продукцию известных мировых брендов и более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Незаконный оборот природных драгоценных камней». В рамках расследования установлено, что преступники на постоянной основе занимались хищениями высококачественного алмазного сырья в «Алросе», а после занимались его незаконным сбытом.

Следователи установили, что членами преступной группы были три человека. За кражу камней отвечала Елена Канунникова, Владимир Табидзе исполнял роль посредника, а за сбыт краденого был отвечал Владимир Гординский. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Информацию ФСБ и СК РФ полностью подтвердили представители «Алросы». Сейчас компания также проводит собственные служебные расследования.