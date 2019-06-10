Богомолова вынудили публично извиниться за скандальную пародию

Москва, 10 июня. Российский театральный режиссер и поэт Константин Богомолов встретился на открытии «Кинотавра» с Оксаной Лавреньевой — близкой подругой Ксении Собчак. В прошлом году он снял пародию для торжественного ужина в честь юбилея одного глянцевого издания, глубоко оскорбив Лавреньеву.

Согласно сценарию небольшого фильма, подруга Собчак подбирает бездомного кота и приносит его в дом. Обеспеченная хозяйка принимает решение оставить животное у себя, а чтобы кот был «в тренде», приглашает для него стилиста. Пародия оскорбила и Лаврентьеву, и ее мужа Александра Цыпкина.

На открытии «Кинотавра» Богомолова посадили рядом с Лаврентьевой и ее супругом Цыпкиным. Театральный режиссер решил воспользоваться удобным случаем и попросить прощения у обиженной стороны, однако бизнесвумен настаивала на публичных извинениях. Богомолов отказался. После этого в Instagram у Цыпкина появилась публикация, посвященная скандальной ситуации.

«Интересная штука жизнь, хоть романы пиши. На Кинотавре нас посадили рядом с Ксюшей Собчак и Костей Богомоловым. После церемонии Костя попросил прощения за ту ситуацию, сказал, что уважает нас и не хотел обидеть», — написал он и привел диалог между Лаврентьевой и Богомоловым.

Богомолов принял решение все-таки извиниться, пусть и не лично перед большой аудиторией, но в социальной сети.

«Если человек обижен и ему важно, чтобы эти слова были публичны, я с радостью повторю публично: родные, простите, если сделал вам больно! Делитесь счастьем — оно заразительно!» — написал режиссер в своем профиле в Instagram.

Ранее сообщалось, что известная журналистка Ксения Собчак появилась на открытии кинофестиваля «Кинотавр» в откровенном черном платье. Уже на подступах к зимнему театру Сочи телеведущую с бокалом шампанского встретил режиссер Константин Богомолов. Она без стеснения позировала перед камерами рядом с режиссером и улыбалась ему.