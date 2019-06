Богомолова вынудили публично извиниться за скандальную пародию

Интересная штука жизнь, хоть романы пиши. На Кинотавре нас посадили рядом с Ксюшей Собчак и Костей Богомоловым. После церемонии Костя попросил прощения за ту ситуацию, сказал, что уважает нас и не хотел обидеть, но не успел я открыть рот, наша Дайнерис @olololnew высказалась раньше. «Вы же нас публично оскорбили, наверное извинения должны быть публичные». “Публично не могу, для меня это искусство и территория капустника». «Значит не можете извиниться, извинения не приняты». Нет, ну все понятийно. Едем дальше. UPD: Публичные извинения принесены. Спасибо

