Богомолова вынудили публично извиниться за скандальную пародию
Москва, 10 июня. Российский театральный режиссер и поэт Константин Богомолов встретился на открытии «Кинотавра» с Оксаной Лавреньевой — близкой подругой Ксении Собчак. В прошлом году он снял пародию для торжественного ужина в честь юбилея одного глянцевого издания, глубоко оскорбив Лавреньеву.
Согласно сценарию небольшого фильма, подруга Собчак подбирает бездомного кота и приносит его в дом. Обеспеченная хозяйка принимает решение оставить животное у себя, а чтобы кот был «в тренде», приглашает для него стилиста. Пародия оскорбила и Лаврентьеву, и ее мужа Александра Цыпкина.
На открытии «Кинотавра» Богомолова посадили рядом с Лаврентьевой и ее супругом Цыпкиным. Театральный режиссер решил воспользоваться удобным случаем и попросить прощения у обиженной стороны, однако бизнесвумен настаивала на публичных извинениях. Богомолов отказался. После этого в Instagram у Цыпкина появилась публикация, посвященная скандальной ситуации.
«Интересная штука жизнь, хоть романы пиши. На Кинотавре нас посадили рядом с Ксюшей Собчак и Костей Богомоловым. После церемонии Костя попросил прощения за ту ситуацию, сказал, что уважает нас и не хотел обидеть», — написал он и привел диалог между Лаврентьевой и Богомоловым.
Интересная штука жизнь, хоть романы пиши. На Кинотавре нас посадили рядом с Ксюшей Собчак и Костей Богомоловым. После церемонии Костя попросил прощения за ту ситуацию, сказал, что уважает нас и не хотел обидеть, но не успел я открыть рот, наша Дайнерис @olololnew высказалась раньше. «Вы же нас публично оскорбили, наверное извинения должны быть публичные». “Публично не могу, для меня это искусство и территория капустника». «Значит не можете извиниться, извинения не приняты». Нет, ну все понятийно. Едем дальше. UPD: Публичные извинения принесены. Спасибо
Богомолов принял решение все-таки извиниться, пусть и не лично перед большой аудиторией, но в социальной сети.
«Если человек обижен и ему важно, чтобы эти слова были публичны, я с радостью повторю публично: родные, простите, если сделал вам больно! Делитесь счастьем — оно заразительно!» — написал режиссер в своем профиле в Instagram.
Я обожаю светские хитросплетения. Организаторы Кинотавра посадили нас с Ксюшей рядом с Оксаной Лаврентьевой и Александром Цыпкиным. С Сашей мило поздоровались, Оксана была напряжена. Просидели в глупом напряжении всю церемонию. И я подумал - коли так сложилось, надо бы попытаться снять это полугодовое напряжение из за фильма Татлер. И после церемонии обратился к Оксане и Саше с речью о том что если обидел - прошу прощения, зла не хотел, сам человек театральной капустой воспитанный, обожаю шутовство. Оксана сказала, что извинения должны быть публичны. Я сначала пожал плечами - мол вины не чувствую, но обидеть не хотел. И пошёл. А потом прочитал Сашу в инстаграмме - вольное изложение личного разговора - и понял, что не прав: Саше и Оксане важно именно публичное, а не личное.. И вот удивительный мир Кинотавра. Сердце полно любовью, счастьем, и щедростью. Хочется подойти к каждому, обнять и сказать какие то хорошие слова. И если человек обижен и ему важно, чтобы эти слова были публичны, я с радостью повторю публично: родные, простите если сделал вам больно! Делитесь счастьем - оно заразительно!))) #кинотавр #творидобро
Ранее сообщалось, что известная журналистка Ксения Собчак появилась на открытии кинофестиваля «Кинотавр» в откровенном черном платье. Уже на подступах к зимнему театру Сочи телеведущую с бокалом шампанского встретил режиссер Константин Богомолов. Она без стеснения позировала перед камерами рядом с режиссером и улыбалась ему.