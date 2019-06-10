ФАН и Малькевич помогли появиться в Сочи памятнику погибшим в катастрофе Ту-154

Федеральное агентство новостей совместно с Фондом защиты национальных ценностей помогло сдвинуть с мертвой точки историю с установкой в Сочи памятника жертвам крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. В катастрофе, которая произошла почти три года назад, погибли 92 человека: все находившиеся на борту, в том числе руководитель и солисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), военнослужащие и гражданские специалисты.

Памятник жертвам трагедии, который был создан усилиями родственников на деньги благотворителей, едва не погребли под грудой согласований. Родственникам погибших оказалось не под силу самим преодолеть бюрократическую волокиту, и ситуацию взял под личный контроль глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Благодаря медийной активности Федерального агентства новостей и личному участию Александра Малькевича ситуация должна в ближайшее время благополучно разрешиться. Памятник уже установлен: стела расположена на Центральной площади Адлера, в устье реки Мзымта, неподалеку от мемориала воинам-адлеровцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сейчас памятник погибшим в катастрофе Ту-154 ждет своего торжественного открытия, однако, когда именно это произойдет, до последнего времени было неизвестно.

Как ранее сообщало ФАН, первоначальный срок, к которому готовились родственники (а они, напомним, живут во всех уголках России, и собрать их в Сочи требует немалых организационных усилий), был 5 мая. Затем появилась новая дата — 12 июня, в День России, но в последний момент из-за затянувшихся согласований пришлось отказаться и от нее.

И вот, наконец, радостная новость: в прошлый четверг заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов объявил на совещании, что долгожданное открытие памятника состоится 29 июня 2019 года.

О том, как непросто развивалась история с установкой памятника, Федеральному агентству новостей напомнил глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Рад, что эта история вышла на финишную прямую, — отметил он. — То, что стела уже установлена, означает, что дань памяти погибшим будет отдана и памятник будет открыт. Мы уже знаем дату открытия — это 29 июня. Очень хорошо, что восторжествовала логика и человеческое отношение к родственникам погибших. Знаю, что была идея открыть памятник в декабре — в третью годовщину гибели самолета. Знаю также, что для родственников жертв трагедии такой вариант был неприемлем: в этот день они собираются быть на кладбищах, чтобы отдать дань памяти своим погибшим близким».

А поскольку родственники жертв катастрофы живут в разных уголках России, это означало, что открытие памятника в Сочи фактически прошло бы чуть ли не втихомолку — близкие просто не успели бы прибыть на церемонию.

«Меня всегда крайне тревожат ситуации, когда хромает связь между региональными и местными властями, ведь подобные нестыковки возникают в основном по этой причине, — подчеркнул Малькевич. — Именно поэтому вокруг истории с памятником нагромоздили такое количество слухов и мифов, было столько разнонаправленной информации… Это просто измучило родственников».

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей, такого отношения к людям, тем более потерявшим своих близких, просто не должно быть: благое дело не должно оборачиваться своей противоположностью.

«Почему нельзя было поберечь людей?!» — говорит Александр.

По словам Малькевича, нужно не только бороться с фейковыми новостями в СМИ, необходимо также обязать чиновников делать все от них зависящее, чтобы для распространения недостоверных сведений не было благодатной почвы, когда людей держат в неопределенности.

«Надеюсь, уже можно подвести итог: хорошо все, что хорошо кончается. Но эта история должна послужить всем уроком», — резюмировал Александр Малькевич.

Ранее Федеральное агентство новостей подняло на ноги буквально всех, чтобы ускорить разрешение этой ненормальной ситуации.

Так, в беседе с корреспондентами ФАН за скорейшую установку памятника высказались первый зампред комитета Госдумы по обороне Герой России Андрей Красов, известная телеведущая и основатель благотворительного фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова, другие политики и общественные деятели. Глава Совета по правам человека при президенте РФ, советник президента России Михаил Федотов заявил, что СПЧ готов подключиться к проблеме установки памятника погибшей Елизавете Глинке и другим жертвам крушения Ту-154.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что городские власти готовы оказать всяческую поддержку в установке и открытии памятника жертвам катастрофы самолета Минобороны, летевшего в Сирию.

Напомним, 25 декабря 2016 года самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию с гуманитарной миссией, потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. Самолет рухнул в море.

В результате трагедии погибли все члены экипажа и пассажиры, всего 92 человека. Среди погибших были глава благотворительного фонда Елизавета Глинка (Доктор Лиза), руководитель ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов, артисты и сотрудники коллектива, журналисты, военнослужащие и гражданские лица.

К созданию в Сочи мемориала памяти погибших огромные усилия приложил благотворительный фонд «Доктор Лиза» (названный в честь Елизаветы Глинки), родственники жертв авиакатастрофы, благотворители и общественные деятели.