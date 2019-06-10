Житель Белграда уверен, что НАТО повторит против русских все то, что творила против сербов в 1999-м

10 июня исполняется 20 лет со дня окончания бомбардировок Сербии авиацией НАТО. Эта дата в балканской стране важна для всех без исключения, однако некоторые жители Белграда помнят ту войну так, словно она закончилась только вчера. Более того, они готовы в случае любого обострения ситуации в Косово немедленно взять в руки оружие и отправиться защищать интересы Сербии. Именно такого человека по имени Альберт корреспонденты Федерального агентства новостей встретили в Белграде, чтобы из первых уст услышать, как выглядела война с албанцами из окопа.

Первое впечатление, которое Альберт способен произвести на обычного человека, — это испуг. Альберт огромен, громогласен, носит черную повязку на глазу и потертый камуфляж, матерится по-русски как сапожник, а внутренний карман его «разгрузки» подозрительно оттопыривается. Однако буквально через пару минут личного общения ты уже подпадаешь под обаяние этого огромного человека не в силах противостоять потокам энергии и волне искренней непосредственности, которая от него исходит.

Будучи осетином по национальности, Альберт в конце 1990-х годов по зову сердца приехал из России защищать Сербию от НАТО и после войны так здесь и остался. Этот большой и немного неуклюжий человек потерял правый глаз в боях с албанской армией, но при этом не утратил ни чувства юмора, ни огромного жизнелюбия, которое в нем буквально клокочет. Общаясь с ним, невольно вспоминаешь персонажа мультфильма «Тайна третьей планеты» Громозеку — дружелюбного межпланетного великана, при малейшей опасности тут же готового схватиться за пистолет…

— Я человек, который родился в Советском Союзе, который верил в светлое будущее, в мечту, потому что вокруг меня жили люди, которые свои мечты воплотили в жизнь. В Осетии меня окружали сплошь герои войны и труда, люди, которые своим трудом — умственным или физическим — достигали успеха. Это были люди, общаясь с которыми я понимал, что доходить до чего-то через блат, связи — просто пошло. Конечно, негативные моменты были и тогда, но, если сравнить с сегодняшней Россией, их было намного меньше.

Все, что происходит с сегодняшней Россией, я мог бы показать через призму фильмов, которые создавались в Советском Союзе. Ты их смотришь, и они никогда не надоедают. Почти все тогдашние фильмы или мультфильмы имеют какой-то глубинный смысл. Например, какие фильмы создавал Леонид Гайдай, мы выросли на этих фильмах! Или «Отец солдата», «Горячий снег», «Сталинград» (первый, советский фильм, а не этот новый). Этот сделан [Федором] Бондарчуком, и я не знаю, что это такое, но оно не является фильмом, воспитывающим патриотизм. Или «Ночные ведьмы», «Торпедоносцы», «Неуловимые мстители» — все это можно смотреть до бесконечности.

— Расскажите об основных вехах вашей жизни?

— Мои вехи... Школа, потом армия, а это, как вы знаете, главное для мужчины на Кавказе. Но, увы, все, о чем я мечтал и что хотел сделать, пришлось на времена развала Советского Союза, который я до сих пор пережить не могу. Потому что у меня тогда просто украли государство, где я мог свою мечту претворить в жизнь. А моей мечтой была кадровая служба в армии, я, кроме нее, ничего в своей жизни не мог представить, да и не хотел. А получилось, что все обещания и надежды людей были разорваны в клочья и выброшены на помойку. И самое страшное в том, что люди, которые несут за это ответственность, до сих пор не наказаны.

— Когда для вас началась война в Сербии?

— Война для меня началась еще дома. Сразу же было понятно, что кто-то внутри СССР ведет политику «разделяй и властвуй». Волнения на Кавказе, в Средней Азии, разгон демонстрации саперными лопатками в Тбилиси — все это было признаками предательства, которое шло от верхов. Потому что если верхи не наказывают определенных особей (людьми я их назвать не могу), которые доводили людей до межнациональных конфликтов и войн, то тогда они фактически содействуют этому.

Война же на Балканах началась не в 1999 году, а в начале 90-х годов, ее активная фаза — в 1991-м. Причем ясно же, что здесь война началась только для того, чтобы войска НАТО могли научиться воевать против России. Здесь, в Сербии, был эксперимент: «как будет, если мы пойдем войной на Россию?» Я часто говорю сербам: «Не надо мне говорить спасибо за то, что я здесь защищал ваш дом. Потому что, защищая ваш дом, я в первую очередь защищал от врагов и мой дом».

— Как вы попали сюда, в Сербию, как добирались и когда вступили непосредственно в боевые действия?

— Да добрался до Сербии я без проблем — помогли армейские связи. Началась война, и я истово, до последнего момента надеялся на то, что Россия вмешается в этот конфликт. Потому что, на мой взгляд, предательство Сербии, вне зависимости от того, имели мы перед ней какие-то обязательства или нет, тогдашними лидерами нашего государства было, по сути, предательством сербского народа. Вы же видите, насколько сейчас близки базы НАТО к границам РФ! Сербию наши враги называли «маленькой Россией на Балканах». Поэтому все, что они здесь делали против сербов, они будут делать потом и против русских.

— Как именно вы вступили в войну?

— Ну, как — сел на поезд и приехал. Когда начались бомбардировки, стало ясно — Запад выждал момент, когда Россия была не в состоянии что-либо предпринять, когда она была слаба. Иначе бы они никогда не напали на Сербию. И когда я понял, что это «час икс», просто связался со своими ребятами, однополчанами, сказал им: «Собираемся в Белграде». Кто из нас смог, тот просто пошел в посольство Сербии, в том числе я. Когда к нам вышел посол, я ему сказал: «Или ты даешь мне визу, чтобы я поехал туда и защищал твой народ, или я своими путями все равно туда доберусь».

Он посидел, посмотрел мне в глаза (а тогда у меня еще два глаза были в башке) в течение 20 минут. Потом сербский посол позвал свою сотрудницу, и она в тот же день дала мне визу. Я сел на поезд до Белграда, приехал, пошел сразу напрямую в Генеральный штаб, и там меня распределили в центр обучения, где собирали добровольцев. Там я уже нашел своих ребят, которые добрались в Сербию первыми.

— То есть вы сюда попали в составе группы единомышленников?

— Конечно, а как иначе?

— И к кому вы присоединились?

— К Армии Сербской. Сначала нас распределили в 125-ю моторизованную бригаду, где мы провели, как в Сербии говорят, «несколько совместных акций» с 72-й специальной воздушно-десантной бригадой. Ее руководство всегда выбирало нас для того, чтобы выполнять спецзадания, потому что я и мои ребята выполняли эти задания четко, как в тире. А потом 125-я моторизованная бригада практически перестала использовать нас в боевых действиях.

Из-за этого у нас случился небольшой конфликт с командованием, и нас передислоцировали в состав 549-й моторизованной бригады, которой командовал наш Батя. Тогда это был полковник Божидар Делич, сейчас он всеми уважаемый генерал и депутат Скупщины. С ним у нас сразу сложились прекрасные отношения. Мы его звали Батей, потому что он никогда не отдавал приказов как командующий. Он нас вызывал, говорил: «Ребята, а можно вот это сделать? И как это лучше сделать?» Когда тебе командир в таком тоне выдает приказ, ну, как его не выполнить?! Тогда уже ничего невыполнимого для нас не было. И вот, когда где-то в ходе боев на наших позициях случался прорыв, он посылал «своих русских» на этот участок, и через 10–20 минут никакого прорыва уже не было!

— Какие задачи перед вами ставились, в каких районах Сербии вы участвовали в боевых действиях?

— Мы вначале воевали в составе 125-й моторизованной бригады, где провели несколько боевых операций вместе с 72-й воздушно-десантной бригадой в районе Кошаре. Назвать его стратегическим направлением было нельзя, потому что там тяжелая техника передвигаться не могла. В основном там работали албанские террористические группы, и особых бомбежек со стороны авиации НАТО не было. В этой местности работали артиллерия, минометы и снайперы.

Протяженность границы Сербии, которую защищала 125-я моторизованная бригада, составляла 25 км. А территория, которую защищала 549-я моторизованная бригада под командованием генерала Делича, была длиной 150 км. И вот там было настоящее пекло, потому что, кроме тактической авиации, наши позиции бомбила еще и стратегическая авиация НАТО, и это было очень тяжело... Очень многие наши товарищи погибли тогда.

Кстати, я не знаю, где еще в мире после Вьетнама применялась бы стратегическая авиация в таком объеме, как против Сербии. Кроме того, против Сербии тогда воевала и регулярная албанская армия. Этот факт мировые СМИ постоянно замалчивали, а попытки перевести ее в наступление нами жестко пресекались. Так, в нашей зоне ответственности в наступление перешла танковая часть албанской армии, и в первые же 2-3 минуты боя мы им сожгли три танка. И все — на нашем участке они больше танки не использовали.



Вообще, в зоне ответственности 549-й моторизованной бригады была пересеченная местность, хорошо мне знакомая, мне тут особо привыкать не надо было. Я человек, который всю жизнь возился со снайперской винтовкой, так что для меня местность была просто идеальной. Иногда я увлекался перемещениями так, что попадал под огонь своих. Они не знали, что я нахожусь на нейтральной полосе. Но в целом это была привычная работа и я делал ее хорошо.

— Насколько, на ваш взгляд, боеспособны албанцы, косовары? Могут ли они конкурировать с Армией Сербской?

— Да, сербов в Косово правильно называть «косовцы», а «косоварами» можно называть только албанцев. Боеспособность... Убийство людей «работой» называть нельзя, но когда ты на стороне правды и когда ты защищаешь людей, а не отнимаешь чужое, тогда, наверное, ты «работаешь». Кроме того, я не люблю недооценивать врага, даже если враг намного слабее. В этом случае я заставляю себя его переоценивать. И только тогда ты сможешь задачу выполнить с минимальными потерями и максимальным эффектом. Потому что недооценка врага всегда приводит к неприятным сюрпризам. Про Давида и Голиафа слышали, наверное?

— Но, по словам экспертов, Армия Албании намного слабее Армии Сербской, как и косовские албанцы.

— У них весьма небольшая численность. В официальной Армии Албании состоит всего 5–8 тысяч штыков. С такой численностью много не навоюешь, даже учитывая, что их обучали инструктора НАТО. Правда, в Албании есть неформальная «гвардия», и ее численность составляет уже 50–60 тысяч человек. Это своего рода боевой резерв из тех, кто ранее служил в армии, а сейчас ведет гражданскую жизнь. Тем не менее боеспособность албанцев относительно низка.



При этом племенные связи у албанцев довольно крепкие, это надо признать. Например, они использовали любую возможность вынести своего убитого с поля боя. На одном задании я, так скажем, «завалил» одного — тут же из укрытия вылез другой, чтобы его вытащить. Тогда я «завалил» и второго. Не знаю, сколько мозгов было у третьего, но он тоже вылез — пришлось «завалить» и его. Потом, правда, они поумнели, и из укрытия больше никто не вылезал. А утром они вынесли всех троих своих убитых.

А окопы албанцы копали тщательно, как когда-то вьетнамцы. То есть если ты сегодня следующую стратегическую высоту не займешь, то на следующий день там уже будет разветвленная и укрепленная сеть окопов. Но когда мы поняли, что крупными группами против «партизанской войны» действовать не получится, тогда мы сами разделили большие группы на несколько маленьких, оснащенных хорошими средствами связи. И мы ответили албанцам намного эффектнее, нанесли им намного больший урон, чем они нам. Поэтому, несмотря на все бомбежки со стороны НАТО, мы территорию Сербии от террористических банд вычистили. И до самого момента подписания международных мирных договоров стояли на границе Сербии без врага за нашей спиной.

— Какие моменты той войны наиболее ярко отпечатались в вашей памяти?

— Вы имеете в виду «яркую картинку», зрелищность? Война — это ужас, а я не могу назвать ужас зрелищем.

— Речь идет не о зрелище, а о том, что врезалось в вашу память.

— В мою память не врезалось ничего особенного, я ведь войну не воспринимаю так, как большинство обычных людей. Даже несмотря на то, что пуля прошила мою голову, я и в этом не видел ничего особенного. Это воинская работа. Как говорится, «лес рубят — щепки летят». Зрелище, впечатления... Про впечатления я вам по-другому скажу. У меня большое морально-эстетическое впечатление от того, какими я видел сербов. Например, сербы, несмотря на отвращение к албанцам, их мечети все же не уничтожали. То есть сербы не воевали против веры албанцев. Они воевали за свою землю, против того, что кто-то хотел у них дом отнять. А албанцы, какую бы территорию ни захватили, сербские православные монастыри и церкви сжигали и взрывали. На Западе об этом стыдливо молчат, но ведь в Косово было уничтожено более 170 (!) православных объектов, из которых почти четверть были внесены в список памятников истории человечества ЮНЕСКО. Но никто, никто за эти преступления осужден не был!

Или другой пример. Была у меня одна подруга, которая ненавидела сербов, она из Грузии. Говорила, мол, вот, «сербы зверствовали, резали и насиловали албанцев и албанок». Я ей сказал: «Ты в какой организации?» Она ее мне назвала. Я говорю: «А тебя не волнует, что эту организацию финансирует Джордж Сорос?» Она не поняла. А потом у нее был визит в Косово в какое-то «Общество изнасилованных матерей-албанок». Я ей говорю: «Слушай, дорогая, ты когда-нибудь слышала, чтобы сербов судили в Гаагском трибунале (который направлен именно против сербов) за изнасилование албанок?» Она говорит: «Нет, не слышала». Я говорю: «Ты не поняла, что этого просто не было, что это фейк? Когда ты добиралась туда, по дороге что видела?» Она говорит: «Я видела уничтоженные сербские церкви, монастыри и кладбища». «И ты ничего не поняла?» Где-то через месяц она мне написала: «Я все поняла, ты был прав». Я ей тогда ответил коротко: «Имеющий глаза и имеющий уши, но не имеющий мозга — глух и слеп».

— Есть сейчас возможность у сербов в Косово как-то защитить себя?

— Это сложный вопрос, формально — да. Согласно резолюции Совета безопасности ООН №1244, Косово и Метохия являются «составной частью Сербии». Эта резолюция подразумевает возвращение сербской армии и части полицейских сил в Косово и Метохию, на границу и на охрану правопорядка внутри края. Но на деле это был обман. Никто эту резолюцию не выполнял, не выполняет и выполнять не собирается. Сколько уже было погромов сербских поселений там, за которые никто из албанцев никаких последствий не получил! И все это благодаря Соединенным Штатам. Недаром же говорят: «От сильного ожидать справедливости не надо». Но есть и другая пословица: «Бог силу не любит». Когда-то за это все придется кому-то заплатить. Албанцы были всего лишь марионетками для того, чтобы реализовать цели наших западных «друзей». Если помните, во времена перестройки нам объяснили, что «Запад хороший». А сегодня говорят, что он «плохой». Но, извините, я знаю многих функционеров в России, у которых дети живут за границей. И валютные счета у них за границей.

Я считаю так: о патриотизме не надо говорить человеку, который перебивается с сухаря на воду. Чтобы понять, что такое патриотизм, нужно быть на уровне этих людей. Вот я не могу понять одного: здесь сербы прекрасно знают, что без России им не выжить. Без России им не остаться сербами здесь. Тогда они быстро потеряют свою национальную идентичность.

Когда я был советским школьником, у нас раз в году был праздник, назывался «15 союзных республик». И мы, осетины, в этот день переодевались в национальные одежды союзных республик, на их языках читали стихи, ставили спектакли. Нас не заставляли быть русскими, мы ими и не были. Но мы были гражданами одной страны, которую все одинаково любили. И у нас было написано в паспорте: «осетин», «узбек», «эстонец», и каждый гордился своей нацией. А сегодня в паспорте РФ ничего не написано. И, простите, мы стали ничем. Мы, некогда братские народы, друг с другом ссоримся, хотя делить-то нам что? Нам делить нечего, мы — дети одной страны. Какой бы она ни была, мы все были в ней когда-то равны.