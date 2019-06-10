Пушилин объяснил, почему Зеленский не может установить контроль над военными в Донбассе

Донецк, 10 июня. Количество нарушений режима прекращения военных действий увеличилось с момента прихода президента Владимира Зеленского к власти на Украине, ему в настоящее время не удается установить контроль над украинскими военнослужащими. Об этом в понедельник сообщил руководитель Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Почему сейчас Зеленский не дает приказ на прекращение огня? По моему мнению, потому что у него слабый авторитет среди украинских боевиков, поэтому в этом плане он мало на что влияет», — объяснил глава ДНР в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), комментируя неготовность Киева задокументировано запретить ответный огонь на юго-востоке Украины.

По его мнению, в итоге Зеленский вынужден оправдываться, передает РИА Новости.

Пушилин напомнил, что оправдания шестого главы Украины все слышали накануне, когда тот заявил, что якобы Россия потеряла контроль над вооруженными подразделениями. При этом глава республики назвал заявления Зеленского «бессильной попыткой оправдать преступления бандитских вооруженных формирований Украины».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную кампанию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает территории Донбасса.

Ранее шестой президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ будут жестко отвечать на обстрелы в Донбассе.